Москвичи смогут увидеть затмение Венеры 19 сентября

В пятницу днем, 19 сентября, москвичи смогут увидеть, как Луна практически на час закроет собой Венеру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на астронома Московского планетария Людмилу Кошман.

Сейчас Венера находится в созвездии Льва, а 19 сентября мимо нее пройдет Луна и ненадолго закроет планету.

Москве это затмение будет видно на светлом небе: Венера скроется за Луной в 15:18 и появится в 16:13", – сказала астроном.

Явление смогут наблюдать не только в Европейской части России, но и в Европе, Азии, Африке, Канаде и Гренландии.

Для наблюдения потребуется бинокль или телескоп.

