Постапокалиптическое шоу захватит Москву 1 ноября

Пиратская Станция возвращается в Москву: 1 ноября VK Stadium станет ареной грандиозного drum&bass спектакля от Радио Рекорд. Шоу Doomsday перенесет зрителей в постапокалиптическое будущее, где миром правят технологии, а человечество борется за выживание. После катастрофы, вызванной искусственным интеллектом и алчностью людей, выжившие впервые покидают подземное убежище. Их путь — это надежда и риск. Их цель — найти выход.

В этом году в Москве выступят два иностранных артиста, имена которых будут раскрыты на самом фестивале. Кроме того, в событии примут участие* самые актуальные и яркие представители российского drum&bass: от легендарного основателя и идейного вдохновителя Пиратской Станции — Gvozd — до лидеров нейрофанка и ликвид-фанка — Mizo, 2Whales, TNTKLZ и Intelligent Manners. Их музыка звучит на крупнейших drum&bass-фестивалях и выходит на ведущих мировых лейблах.

Пиратская Станция — это не просто музыкальный фестиваль, а полноценный drum&bass спектакль с оригинальной постановкой, мощными аудио-визуальными эффектами и перформансами на земле и в воздухе. С 2003 года Пиратская Станция остается главным событием в мире drum&bass, и каждый год ее шоу получают уникальное воплощение. Символ фестиваля — легендарный череп в наушниках.

Категории билетов:

Эпицентр (Танцпол) — доступ на танцпол, бары на арене и гардероб. Для тех, кто окажется в числе первых — места у самой сцены.

Цитадель (ВИП Балкон) — включает все привилегии танцпола, а также доступ на отдельный ВИП балкон с отличным обзором на сцену, отдельные бары, вход и гардероб.

Оазис (ВИП с местом) — сочетает привилегии танцпола и ВИП Балкона. Дополнительно — посадочные места за столиками на балконе с отличным видом на цену и индивидуальным обслуживанием официантами.

Ложи (на 4 и 6 персон) — приватные зоны с отличным видом на сцену, индивидуальное обслуживание официантами, сопровождение хостесс, алкогольные и безалкогольные напитки, фрукты, отдельный вход и гардероб.

