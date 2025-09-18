В Москве выявили нарушения при реализации нацпроектов

Прокурор Москвы Максим Жук провел заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. Начиная с января этого года, в столице зафиксировали более 1,7 тысячи несоблюдения закона.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Столичными прокурорами продолжается эффективное надзорное сопровождение девяти национальных проектов, реализуемых на территории Москвы, а также региональных программ, которые охватывают практически все сферы жизни мегаполиса. Так, в 2025 году прокурорами выявлено свыше 1,7 тысячи нарушений, с целью устранения которых принесено 12 протестов на незаконные нормативные правовые акты, — рассказала Нефедова.

Кроме того, за указанный период к дисциплинарной ответственности привлекли тысячу человек. Также административному наказанию подвергли 91 лицо. Прокуроры инициировали возбуждение шести уголовных дел.

Прокурор Москвы Максим Жук отметил, что важно осуществлять непрерывное надзорное сопровождение каждого реализуемого нацпроекта, своевременно реагировать на все выявленные нарушения, а также обеспечить защиту прав граждан и добросовестных хозяйствующих субъектов.

В середине июня президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новый национальный проект под названием «Космос». Для его реализации из бюджета выделят 1,7 триллиона рублей. Также запланировано привлечение 490,6 миллиарда рублей из внебюджетных источников. Новый нацпроект включает в себя восемь федеральных проектов.