В Москве предложили запретить держать капибар и лемуров в антикафе

Генеральный директор Московского зоопарка и член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Светлана Акулова предложила запретить держать капибар, енотов, сурикатов, лемуров и других экзотических животных в антикафе.

По ее словам, «капибары, еноты, сурикаты, лемуры, носухи и другие подобные виды в этом перечне полностью отсутствуют. Их использование для физического контакта должно быть прямо запрещено на законодательном уровне для всех». Предложение предполагает распространить действие перечня животных, допустимых для контакта, на все типы заведений, передает РИА «Новости».

Акулова также предложила резко увеличить штрафы по статье 8.53 КоАП РФ для нарушителей – для граждан от 30 тыс. до 150 тыс. рублей, для должностных лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а для юридических – от 500 тыс. до 1 млн рублей. Для повторных нарушителей может быть введено приостановление деятельности и конфискация животных.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уточнил, что антикафе не попадают под определение зоопарков или стандартов общепита, из-за чего необходимо создать отдельные правовые нормы. Он отметил, что требуется «законодательно утвердить исчерпывающий перечень видов животных, допустимых к содержанию в таких заведениях, исключив диких и экзотических – еноты, совы, лемуры, допустив только традиционных домашних питомцев».

Шапошников также подчеркнул необходимость четких ветеринарных и санитарных требований для содержания животных в антикафе. По итогам обсуждения будет сформирована рабочая группа для дальнейшего изучения вопроса и подготовки соответствующих изменений в законодательство.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира.