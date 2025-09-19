Владимир Машков открыл "Табакерку" после ремонта

Владимир Машков провел экскурсию по обновленной "подвальной" сцене на Чаплыгина. Именно здесь начался знаменитый Московский театр Олега Табакова.

Напомним, что в 1977 году в бывшем Доходном доме братьев Грибоедовых началась история театра Олега Табакова. В это время Олег Павлович Табаков вместе с группой молодых и талантливых студентов решает создать собственный театр-студию.

Табаков и его студенты самостоятельно очистили и отремонтировали это помещение для студии, которая позже превратилась в место притяжения молодых талантов.

Со временем небольшая студия выросла в один из значимых культурных центров города.

На протяжении многих лет Историческая сцена театра Олега Табакова на улице Чаплыгина была местом притяжения для всех любителей театра и искусства, "здесь сочетались традиции и современность, идейная общность и культурное многообразие". В мае 2022 года, после завершения 36-го театрального сезона, сцена была закрыта на капитальный ремонт.

И вот сцена возвращается к зрителям.