Глава Минстроя отметил достижения Москвы в благоустройстве и капремонте

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков обсудили вопросы развития компетенций в сфере управления городским хозяйством на Всероссийском форуме развития ЖКХ. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в «КП».

© Вечерняя Москва

На встрече глава Минстроя России поблагодарил правительство Москвы за организацию Всероссийского форума ЖКХ. Участники обсудили внедрение успешного опыта модернизации ЖКХ, повышение энергоэффективности, цифровизацию и современные технологии в управлении многоквартирными домами. Также рассмотрели обновление коммунальной инфраструктуры, качество услуг ЖКХ и столичные проекты по созданию комфортной городской среды.

— Глава Минстроя России отметил, что Москва добилась высоких результатов в сфере благоустройства и капитального ремонта. Он добавил, что в перспективе успешный опыт столицы может быть интегрирован в работу региональных систем жилищного-коммунального комплекса страны, — говорится в материале.

Отмечается, что сотрудничество Минстроя РФ с региональными командами является важным фактором для успешного выполнения государственных программ в области ЖКХ и повышения качества жизни людей, особенно в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что в столице уже завершены 80 процентов запланированных на этот год работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов. Больше всего обновлений приходится на Центральный, Восточный и Северный административные округа.