В Москве появится еще один вокзал — «Серп и молот». Его построят в Центральном округе на месте одноименной платформы.

«Он станет одним из крупнейших транспортных хабов, который объединит удобной и быстрой пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская», «Площадь Ильича», а также наземный транспорт», — написал в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, вокзал строится практически с нуля.

«На месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта. Благодаря этому у более чем 200 тыс. жителей районов Лефортово и Таганский появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок», — отметил мэр.

Собянин рассказал, что сейчас на будущем вокзале идет «монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, в планах — отделка гранитом пассажирских платформ. На 40% выполнено устройство контактной сети». Платформы оснастят навесами, а подземный переход под ж/д путями будет реконструирован и оборудован лифтами для маломобильных пассажиров.

«Благоустроим территорию вокруг вокзала — так, у жителей района появится уютное пространство для прогулок и отдыха», — добавил мэр.

Он напомнил, что на МЦД совершается до 1,6 млн поездок в рабочий день. С момента запуска первых диаметров доля поездок внутри столицы выросла почти в три раза и достигла около полумиллиона в сутки.