Силуанов и Собянин пошутили о бокале вина в обед при высокой работоспособности

На Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и министр финансов Антон Силуанов. в шутливой форме обсудили возможность обеденного бокала вина как признак высокой производительности труда.

Во время пленарной сессии Московского финансового форума Сергей Собянин и Антон Силуанов обсудили вопрос производительности труда в Москве, передает ТАСС.

Собянин отметил, что в таких странах, как Германия и Италия, работники могут позволить себе выпить бокал вина или пива в обеденное время.

В ответ министр финансов Антон Силуанов с улыбкой заметил: «Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?»

Модератор дискуссии Андрей Макаров поддержал шутку, отметив, что этот вопрос можно решить прямо сейчас, если это главное разногласие между чиновниками. В завершение обсуждения Силуанов подвел итог, предположив, что в Москве, наверное, работают больше.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается увеличение числа граждан, которые хотят меньше работать. Эксперты считают такой тренд тревожным сигналом для экономики.