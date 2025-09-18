Ефимов раскрыл, сколько объектов недвижимости приобрели инвесторы в Москве

В Москве предприниматели, начиная с 2011 года, приобрели у города почти 22 тысячи объектов коммерческой недвижимости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, Москва как крупный экономический центр на протяжении многих лет остается привлекательной для инвестиций в коммерческую недвижимость.

«С 2011 года юридические и физические лица купили у города 21,9 тысячи объектов недвижимости. Здания и помещения общей площадью более 3,2 миллиона квадратных метров были приобретены по итогам торгов и по преимущественному праву, которое есть у представителей малого и среднего бизнеса», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов подчеркнул, что в результате инвесторы получили новые возможности для развития деятельности, а жители – объекты инфраструктуры и дополнительные рабочие места.

Почти 9,5 тысячи объектов недвижимости площадью более 1,8 миллиона квадратных метров были приобретены по преимущественному праву выкупа, что составляет порядка 43% от общего числа реализованных помещений. Остальная недвижимость была куплена по итогам аукционов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева назвала торги одним из эффективных способов реализации недвижимости в Москве, так как они обеспечивают прозрачность и безопасность сделки, а также привлекают широкий круг покупателей.

«По итогам конкурентных процедур с 2011 года инвесторы приобрели у столицы почти 1,4 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости – это около 12,5 тысячи объектов», - добавила Соловьева.

Вся информация о выставляемых на торги помещениях Москвы представлена на столичном Инвестиционном портале. Организатором торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике.