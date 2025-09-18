В Московском зоопарке рассказали о состоянии самца пумы, жившего в квартире
Здоровье самца пумы Геркулеса, переселившегося из тесной квартиры в районе Кунцево в Московский зоопарк, значительно улучшилось.
Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Ветеринарные врачи высоко оценивают его состояние здоровья, он значительно окреп <...>. У Геркулеса регулярно берут анализы, они находятся в рамках референсных значений для пум", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приступов эпилепсии, от которых животное страдало во время проживания в квартире в Кунцево, зафиксировано не было, а его задние лапы стали гораздо крепче.
Сотрудники Московского зоопарка наладили отношения с животным, проводят регулярные ветеринарные тренинги, благодаря чему пума стала любопытнее и игривее. При этом Геркулес проявляет природное поведение и он сам выбирает, чем ему заняться.