В Москве назвали средний возраст появления первого ребенка в семье

На сегодняшний день москвички рожают своего первенца в среднем в 29 лет. Такой возраст увеличивается с каждым годом, и это целая тенденция, указала в интервью РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, год назад в Москве стартовал проект для будущих матерей. Главная его цель — помочь каждой москвичке, которая хочет стать мамой в ближайшие годы.

Ракова добавила, что один из самых заметных мировых демографических трендов — повышение среднего возраста для рождения первенца.

«В Москве он составляет примерно 29 лет и, к сожалению, продолжает увеличиваться», — уточнила заммэра столицы.

Известно, что современные молодые женщины, особенно в столице, стремятся к образованию, самореализации, всестороннему личному развитию, а также построению карьеры. В связи с этим радости материнства откладываются «на потом». В то же время Ракова напомнила, что это «потом» может грозить сложностями и сопутствующими проблемами.

Ранее основатель центра медицины «Роял клиник» Екатерина Шибанова перечислила основные опасности позднего материнства. По ее словам, это не физиологическая норма, так как природа и физиология женщины предрасполагают к рождению здоровых детей в более раннем возрасте, оптимально — до 30 лет.