Москвичей предупредили об изменении движения поездов на МЦД-3

Движение поездов на МЦД-3 изменится в субботу, 20 сентября. Это связано с работами по модернизации путевой инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На Казанском направлении часть поездов "Иволга" со стороны Ипподрома будет следовать укороченными маршрутами до и от Казанского вокзала.

На Ленинградском направлении возможны изменения путей отправления поездов на станции Зеленоград-Крюково. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию на табло перед выходом на платформу.

Также после 23:00 интервалы движения будут увеличены до 30 минут, а часть поездов проследует только до и от Химок и Подрезково.

"Сокращен режим работы поездов, курсирующих между Зеленоградом-Крюково и Ипподромом: последние поезда на диаметр будут отправляться с конечных станций в 23:22", – говорится в сообщении.

На станции Митьково интервалы движения будут увеличены до 20 минут.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений изменится с пятницы, 19 сентября. Изменения связаны с работами по развитию инфраструктуры.