В московском метро пассажиры вытащили мужчину из-под поезда
Пассажиры столичной подземки вытащили на платформу мужчину, который упал под поезд, сообщил "РГ" информированный источник.
Инцидент произошел на станции "Площадь Революции". По свидетельству очевидцев, под прибывающий поезд упал молодой мужчина 25-30 лет. Парень смог выжить, потому что лег в спасательное пространство между рельсами.
Очевидцы делали знаки машинисту прибывавшего поезда, состав остановился. Мужчину подняли на платформу, по предварительным данным, он серьезно не пострадал.
Сейчас движение на Арбатско-Покровской линии вошло в график.