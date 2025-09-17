На синей ветке московского метро произошел сбой

Интервалы движения поездов временно увеличены на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути.

Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии.

В новость внесены изменения (20:59 мск) - добавлена информация о восстановлении движения транспорта.