Председатель Мосгордумы пообщался с юными журналистами

17 сентября на пресс-конференции, которая прошла в медиацентре «Вечерней Москвы», председатель Московской городской думы Алексей Шапошников ответил на вопросы студентов школы журналистики «Пульс СВАО» и студии юных корреспондентов «Новый фейерверк» при редакции «ВМ».

Во встрече с юнкорами также приняли участие главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов и автор проекта «Медиамастерская» НИУ ВШЭ Андрей Жуков. В приветственном слове Александр Куприянов отметил, что, несмотря на развитие дистанционных технологий, в журналистике всегда ключевую роль будет играть живое общение.

— Все меняется. Меняются подходы, меняется сама журналистика. Но остаются несколько важных вещей, таких как любопытство репортера и смелость, — сказал главный редактор «ВМ» .

Молодые журналисты задали председателю столичного парламента множество вопросов по разным темам. Один из них касался развития системы школьного образования в столице.

— В этом году у нас появилось около 50 новых школьных зданий. С 2026 года будет ежегодно появляться по 100 новых школьных зданий. Но вопрос еще и в том, чем мы наполняем эти здания: учебные программы, «Московская электронная школа», которая пользуется безумной популярностью, в том числе в регионах, — сказал Алексей Шапошников. — Московское школьное образование считается одним из лучших в мире.

Многих участников пресс-конференции интересовали нюансы выстраивания карьерного пути, в том числе и в политике. Алексей Шапошников поделился личным опытом, как пройти путь от муниципального депутата до председателя Мосгордумы.

Часть вопросов касалась актуальных законодательных инициатив столичного парламента. В том числе касающихся поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.