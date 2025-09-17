Заведующие отделений стационаров обязаны сдать экзамен на статус "Московский врач"

Заведующие отделениями столичных стационаров, еще не получившие статус "Московский врач", должны сдать экзамен на его присвоение в течение года.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Мы приняли решение, юридически значимое, что каждой заведующей отделением в Москве, в стационаре, должен сдать очень сложный экзамен на статус "Московский врач". Не все сдают, далеко не все сдают. Примерно год еще даем нашим коллегам. Сдал, может, дальше руководить отделением. Не сдал, нет", - рассказал Хрипун в ходе Форума о будущем городов БРИКС "Облачные города".

Он отметил, что экзамен необходим для развития и поддержания необходимых компетенций у врачей, поскольку в настоящее время есть "соблазн" следовать только подсказкам искусственного интеллекта.

В начале сентября заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что статус "Московский врач" получили 70% заведующих отделениями столичных медорганизаций.

