Обновленный спорткомплекс "Олимпия" с бассейном на улице Фрязевской в районе Новогиреево открыл сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр также рассказал о развитии района.

Глава города напомнил, что активное строительство новых спортивных объектов идет по всей Москве. В частности, с 2011 года уже возведено и работают 338 физкультурно-оздоровительных комплексов, дворцов спорта и других центров для занятий разными видами спорта. В планах столицы построить еще 101 центр до 2027 года, среди которых половина станут физкультурно-оздоровительными комплексами.

"Но и про старые спорткомплексы не надо тоже забывать, потому что многие по 20, по 30, по 40 лет назад построенные, уже морально устарели, - сказал он. - Поэтому надо омолаживать их: устанавливать новое оборудование, новую инженерию, новый дизайн".

И это не просто слова. После уже проведенной реконструкции лишь в сентябре этого года первых посетителей приняли еще три спорткомплекса. Они расположены в районах Ясенево по улице Ясногорской, 19, Царицыно на Кавказском бульваре, 16, корп.3 и в и в Савелках на Озерной аллее д.2.

В рамках программы модернизации 150 спорткомплексов постройки советских времен Москва начала и обновление существующей инфраструктуры. По словам Собянина, 18 спорткомплексов уже вышли из реконструкции, четыре из них открылись как раз сегодня.

"Вышли уже 18 спорткомплексов, в том числе 4 мы открываем сегодня", - отметил Сергей Собянин. До конца текущего года будут обновлены еще 16 комплексов.

Спортивный комплекс "Олимпия" в Новогиреево на востоке столицы - один из крупнейших физкультурно-спортивных учреждений города, в управлении которого находится свыше 100 спортивных объектов. В его здании площадью 2,2 тыс. кв.м оборудованы 25-метровый бассейн и спортивный зал с современным травмобезопасным покрытием и новым инвентарем. Во время реконструкции спорткомплекса строители заменили все инженерные системы здания, кровлю, заново остеклили фасадные панели, а также отремонтировали чашу бассейна. Для посетителей центра обустроили комфортные раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерские комнаты, медицинский кабинет, гардероб и зону ожидания.

Приспособлена "Олимпия" теперь и для маломобильных горожан. Прилегающая территория благоустроена. И теперь здесь снова возобновились занятия по спортивной борьбе и плаванию для учащихся городских спортшкол и всех желающих. Для москвичей старшего поколения - участников клубов участников "Московского долголетия" - в ближайшее время будут созданы группы по йоге, пилатесу и гимнастике. Ожидается, что обновленный спорткомплекс на Фрязевской улице ежедневно смогут посещать порядка 800 человек.

Благоустроили в Новогиреево и расположенный по соседству с "Олимпией" Зеленый парк. Рядом с ним строят дома для участников программы реновации жилья. Это по их просьбам и был разработан проект обновления парка, который на "Активном гражданине" одобрили 88 процентов жителей. Теперь в центре парка у них появилась зона отдыха с круглыми лавочками и большими качелями, а также создана площадка для проведения встреч с длинными скамейками. Обновлено и футбольное поле, обустроена воркаут-площадка с тренажерами для силовых и аэробных нагрузок, установлены столы для игры в настольный теннис. Новые детские площадки с археологической песочницей, игровыми комплексами, искусственными холмами и качелями с восторгом встретила ребятня разного возраста.