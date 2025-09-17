Москвичей предупредили об ограничениях на ряде улиц и набережных 20 сентября

В связи с проведением Московского Марафона в субботу, 20 сентября, будет перекрыто движение транспорта на Лужнецкой, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также на нескольких улицах Москвы. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Движение будет закрыто с 05:00 до 12:30 на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной, с 08:50 до 13:00 на Смоленском бульваре и внешней стороне Зубовского бульвара, а также с 09:00 до 13:00 в Крымском проезде и на Смоленской-Сенной площади.

Кроме того, для движения транспорта будут заблокированы Фрунзенская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также участки Смоленской и Лужнецкой набережных с 09:00 до 13:50. С 09:00 до 14:00 движение будет перекрыто на участках улиц Смоленской, Хамовнический Вал и Лужники, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В этом году Московский Марафон состоится в двенадцатый раз и соберет почти 50 тысяч участников из 65 стран мира. За несколько дней до начала соревнования, с 18 по 20 сентября, будет работать спортивная выставка, а в основные дни пройдут забеги на 10 и 42,2 километра.