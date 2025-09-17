Москве пообещали возвращение тепла после похолодания

Температура воздуха в столичном регионе понизится в четверг, 18 сентября, но тепло вернётся спустя несколько дней, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы на короткое время перейдём в более облачную погоду, поэтому дневная температура у нас будет чуть ниже, чем накануне. Сегодня у нас осадков не ожидается. В четверг на большей территории Московской области и в Москве также без существенных осадков», — рассказала она.

А вот в пятницу местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, и он сохранится в ночь на субботу, добавила специалист.

«Четверг и пятница будут менее тёплыми, но нельзя сказать, что холодными. По ночам температура воздуха в Москве ожидается в пределах +8…+10 °С. Дневная в четверг — +18…+20 °С, в пятницу — +17…+19 °С. То есть будет соответствовать климатической норме», — пояснила она.

В субботу и воскресенье не стоит ждать существенных осадков, а в понедельник их вообще не будет, отметила Позднякова.

«За счёт того, что к нам придёт ещё порция тёплого воздуха, в воскресенье и понедельник температура будет выше климатической нормы — +21…+22 °С, поэтому волна относительно прохладной погоды надолго не задержится и тепло вернётся», — подытожила она.

