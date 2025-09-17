Собянин: Основные работы по благоустройству дворов в этом году завершены

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице выполнены основные работы по благоустройству дворовых территорий, запланированные на 2025 год. По его словам, в программу вошли около 2,4 тысячи придомовых пространств во всех округах города.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что комплексный подход включает обновление детских и спортивных площадок, установку современных опор освещения, ремонт проездов и тротуаров, а также обустройство зон тихого отдыха для жителей.

Глава города привел примеры реализованных проектов: в Дорогомилове появились новые игровые комплексы на Кутузовском проспекте и у дома № 16 по Большой Дорогомиловской улице, а во дворе дома № 39 на Кастанаевской улице в Фили-Давыдкове установили площадку в стиле панда-парка. Также в Ясеневе завершился комплексный проект с современным спортивным кластером и детскими площадками, включая игровую зону в виде дирижабля. Кроме того, в Дмитровском районе и Западном Дегунине оборудовали территории для детских игр и занятий спортом для жителей нескольких домов.

— Всего в этом году для реализации проектов комплексного благоустройства закупили около 57 тысяч малых архитектурных форм: детского, спортивного оборудования и уличной мебели. Контракты жизненного цикла обеспечат их обслуживание в течение семи лет, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

До этого мэр Москвы сообщил, что власти города рассматривают большой проект строительства новой линии метрополитена, которая пройдет через Можайский район вдоль Сколковского шоссе в сторону центра «Сколково».