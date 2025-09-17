Вильфанд: понижение температуры произойдет в центральной России в конце сентября

Заметное понижение температуры в центре европейской части России прогнозируется в третьей декаде сентября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, заметное понижение температуры в Московском регионе прогнозируется в третьей декаде сентября. То есть уже в середине следующей недели москвичи ощутят наступившую осень", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что на севере европейской России в ближайшие дни прогнозируется теплая погода, примерно на 2-3 градуса теплее, чем в столице.