Вильфанд: температура воздуха в Москве на этой неделе будет выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в столичном регионе на этой неделе будет выше нормы.

«В среду на 3,5 градуса, с четверга — на два. Но характер её существенно поменяется в течение недели. Уже будет более осенняя погода, более облачная, но ещё по-прежнему тёплая», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как пояснил Вильфанд, на погоду начинает влиять циклон. Днём в среду ожидается до +21 °С, в четверг — до +20 °С, в пятницу — до +17 °С.

Местами возможны дожди.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в начале октября в ряде регионов европейской части России, возможно, выпадет снег.