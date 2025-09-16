Черная "Иволга 4.0" появится на МЦД-4 этой осенью

Сотый поезд "Иволга" выйдет на МЦД-4 с пассажирами этой осенью. Состав в комплектации "4.0" выполнен в черном дизайне, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

"Сотая юбилейная "Иволга" станет запоминающимся подарком для пассажиров, она создана в уникальном черном дизайне, с которым выгодно сочетаются контрастные ярко-красные буквы МЦД на внешнем корпусе. Кроме того, матовое покрытие корпуса лаконично подчеркивает глянцевое черное число 100 - как напоминание о том, что поезд уникальный, юбилейный. Черный дизайн - не просто новый цвет поезда. Он в тренде, задает тон и новый ориентир для развития промышленного дизайна", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что разработка дизайна велась сотрудниками дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы совместно с АО "ТМХ" в течение 2024-2025 года. Планируется, что "Иволга 4.0" в черном цвете выйдет на МЦД-4 осенью этого года.