ООН: Москва остается в топ-50 инновационных кластеров

Москва по-прежнему входит в топ-50 ведущих инновационных кластеров. Это следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Согласно документу, Москва заняла 48-е место в рейтинге за 2025 год, обогнав целый ряд инновационных кластеров в Европе, включая Брюссель - Антверпен (55), Вену (74) и Варшаву (89), а также Стамбул (58).

Лидерами инноваций стали кластеры Шэньчжэнь - Гонконг - Гуанчжоу в КНР, Токио - Йокогама в Японии и Сан-Хосе - Сан-Франциско в США.

ВОИС - специализированное учреждение ООН, занимающееся решением правовых, технических и организационных вопросов в сфере защиты интеллектуальной собственности. Эксперты организации публикуют глобальный инновационный индекс с 2007 года. В нем 139 стран ранжируются по инновационному потенциалу и результатам на основании более 80 показателей. Индекс призван служить инструментом для разработки национальной экономической политики.