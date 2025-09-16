Стало известно, когда в столичном регионе выпадет первый снег

В Подмосковье первый снег может выпасть уже в первой половине октября, рассказал в беседе с журналистами портала «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин.

Метеоролог заметил, что начало осени в Москве и Подмосковье достаточно теплое.

«Если в синоптических процессах в первой декаде октября будут сохраняться меридиональные переносы воздушных масс с севера на юг, то в первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега», — разъяснил Ильин.

По его словам, в ряде регионов Северо-Западного федерального округа снежные осадки могут быть уже в конце сентября. В частности, такая погода ожидается в Мурманской области, Ненецком автономном округе и на севере Коми.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическая осень в столице продлится как минимум до середины ноября.

После этого среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через ноль градусов, «осадки будут выпадать преимущественно в твердой фазе», заметил синоптик. К концу ноября, добавил он, начнет формироваться снежный покров.