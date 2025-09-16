В "Лосином острове" заметили редкий краснокнижный гриб

В национальном парке «Лосиный остров» зафиксирован редкий гриб ежовик коралловидный, занесенный в Красную книгу Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка.

© телеграм-канал "Нацпарк Лосиный остров"

«Гриб обнаружен сотрудниками научного отдела в ходе планового мониторинга территории. Ежовик коралловидный (Hericium coralloides) занесен в Красную книгу Московской области (пятая категория)», – говорится в публикации.

Как уточняется, гриб имеет специфическую форму, напоминающую морскую губку или коралл белого цвета, что и обусловило его название.