В "Лосином острове" заметили редкий краснокнижный гриб

Краснокнижный гриб ежовик коралловидный замечен в «Лосином острове»
В национальном парке «Лосиный остров» зафиксирован редкий гриб ежовик коралловидный, занесенный в Красную книгу Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале нацпарка.
«Гриб обнаружен сотрудниками научного отдела в ходе планового мониторинга территории. Ежовик коралловидный (Hericium coralloides) занесен в Красную книгу Московской области (пятая категория)», – говорится в публикации.
Как уточняется, гриб имеет специфическую форму, напоминающую морскую губку или коралл белого цвета, что и обусловило его название.
«Ежовик коралловидный встречается крайне редко из-за низкой конкурентоспособности вида. Найденный экземпляр будет находиться под наблюдением специалистов», – поясняется в сообщении.