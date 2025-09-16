Клещи в Москве активизировались из-за осенней прохлады

Из-за осенней прохладной погоды в Москве активизировались клещи, насекомые впадут в спячку только с приходом устойчивых заморозков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

© Global look

«Ненавистные паразиты плохо переносят летний зной, зато осенняя прохлада и высокая влажность, которые пришли в город, создают для их жизни наиболее комфортные условия. Этот период, часто называемый «второй волной», длится с конца августа и может продолжаться вплоть до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку», – говорится в публикации.

Как уточняется, в связи с этим горожанам важно соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты, а также осматривать себя после отдыха на природе.