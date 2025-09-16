Вторая волна атак клещей началась в Москве

Пресс-служба департамента природопользования Москвы предупреждает об активизации клещей, пишет ТАСС.

Они плохо переносят жару, зато осенняя прохлада и высокая влажность создают для их жизни комфортные условия.

В центре страны, в том числе и в Москве, началась вторая волна, которая продлится до ноября.

Только длительные заморозки заставят клещей впасть в зимнюю спячку.

Пока же гражданам, чтобы избежать боррелиоза, рекомендуется для походов на природу выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, использовать репелленты, а также осматривать себя после отдыха.