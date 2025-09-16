Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке
Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max рассказал о новых образовательных учреждениях, которые появляются в Коммунарке.
«В жилом квартале в Коммунарке появляются новые образовательные учреждения. На ул. Александры Монаховой недавно завершили строительство детского сада на 300 мест, который 1 сентября принял первых воспитанников. Там оборудовали 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, прогулочные зоны с беседками и две спортивные площадки. Рядом возводят еще один детский сад на 300 малышей. Завершить строительство планируется в 2026 году», – написал Собянин.
Он отметил, что в высокой степени готовности находится здание школы на 1 тыс. 100 мест. В ней будут учиться дети 1–11-х классов. На прилегающей территории обустроят стадион с футбольным полем, универсальной игровой площадкой для волейбола и баскетбола и зонами воркаута по бокам.
«В этом жилом квартале, расположенном между ул. Академика Семенова и трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», уже построены пять детских садов, две школы, а также детская и взрослая поликлиники. После открытия новых объектов социальной инфраструктуры жизнь здесь станет еще комфортнее», – подчеркнул мэр.