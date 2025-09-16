Московский мотофестиваль пройдет на Воробьевых горах 27 сентября

На Воробьевых горах 27 сентября пройдет 13-й Московский мотофестиваль, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На Воробьевых горах 27 сентября пройдет 13-й Московский мотофестиваль. Тысячи мотоциклистов соберутся вместе, чтобы ярко завершить сезон. Приглашаем москвичей на одно из главных событий этого года. Столичные мотофестивали – возможность напомнить всем участникам о соблюдении правил дорожного движения и ответственном поведении на дорогах. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем привлекать внимание к мотокультуре и повышать безопасность поездок», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Подробная программа развлекательных мероприятий 27 сентября, а также трасса заезда мотоциклистов со стартом и финишем колонны будет опубликована в ближайшее время.

В пресс-службе напомнили, что в 2025 году начало мотосезона отметили 26 апреля. Фестиваль на Воробьевых горах посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна мотоциклистов торжественно проехала по Садовому кольцу. Впервые в истории в заезде участвовала ретротехника из музея «Моторы войны». Для гостей праздника провели насыщенную программу с концертом известных исполнителей, мастер-классами и захватывающими шоу.

Сотрудники Центрального музея Вооруженных сил России, в котором хранится оригинал водруженного на здании рейхстага Знамени Победы, подготовили копию Знамени Победы к весеннему мотофестивалю. Знамя закрепили на мотоцикле одного из участников заезда по Садовому кольцу. Всего в тот день в колонне проехали более 10 тыс. мотоциклистов.