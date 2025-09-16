Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском»

Музей-заповедник «Коломенское» переживает масштабное обновление: здесь появляются новые прогулочные зоны, спортивные площадки и благоустроенные пространства. Но главным событием стал возврат к жизни жемчужины русского зодчества — шатровой церкви Вознесения Господня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Завершена реставрация церкви Вознесения Господня в «Коломенском» — уникального памятника XVI века, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил глава города.

Этот храм XVI века давно признан мировым достоянием: в 1994 году он вошёл в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО наряду с Кремлём, Красной площадью и Новодевичьим монастырём.

Собянин подчеркнул, что реставрация церкви длилась два с половиной года. Особое внимание уделили шатру — тщательно очистили кирпичную кладку, обработали биоцидными составами, затем укрепили и окрасили, используя современные материалы.

Крест и декоративное яблоко под ним расчистили и заново покрыли позолотой. Белокаменные кокошники, наличники и капители вернули к жизни, восстановив утраченные элементы.

Историческое «царское место» на восточном фасаде, украшенное двуглавым орлом, сохранили в том виде, в каком оно дошло до наших дней. Реставраторы приняли решение не закрашивать его и не воссоздавать утраты, а музеефицировать как ценное свидетельство прошлого.

Историческую лестницу со «стременами» укрепили свинцовым суриком и заново окрасили, а цоколь намеренно оставили с небольшими утратами и шероховатостями, чтобы подчеркнуть возраст и подлинность постройки.

Внутри храма расчистили кирпичную кладку, частично заменили повреждённые фрагменты, а также отреставрировали белокаменные капители с выразительной резьбой.

К открытию, которое запланировано на май 2026 года — престольный праздник Вознесения Господня, — в верхний предел вернётся тябловый иконостас. В подклете создадут новую экспозицию, посвящённую истории храма.