Около Красной площади в Москве заметили лисицу

В центре Москвы около Красной площади заметили лисицу. Видео с бегущим животным опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Уточняется, что лисица пробежала по Манежной площади мимо Государственного исторического музей. Затем она пролезла между прутьями переносного забора и скрылась из поля зрения прохожих. Откуда в центре Москвы взялась лисица неизвестно.

В середине августа в подмосковном парке отдыхающую там местную жительницу укусила кобра. Она забралась к ней в рюкзак. Укус кобры чуть не привел к смерти женщины, однако врачи смогли ее спасти, оперативно проведя необходимое лечение.