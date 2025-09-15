Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег
Первый снег в столице скорее всего выпадет в середине октября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Сейчас же в Москву пришла последняя волна теплой осени. До конца недели ожидается теплая и солнечная погода, при этом температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.
Однако 29 сентября ситуация кардинально изменится. В этот день днем температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов. По словам синоптика, обычно после резкого понижения температуры можно ожидать первый снегопад.
Метеоролог отметил, что предсказать осадки на срок более 10-15 дней гораздо сложнее, чем температуру. Однако можно ориентироваться на климатические данные. Например, известно, что раз в три года снег в Москве и Подмосковье выпадает в конце сентября.
Шувалов добавил, что чаще всего снег выпадает в октябре. В среднем, по его словам, во втором осеннем месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.
Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь рассказал, что дождливая осенняя погода придет в Москву в середине текущей недели. Он ранее отметил, что бабье лето закончится в Москве 17 сентября. Он уточнил, что сухая и солнечная погода в городе начнет меняться 18 сентября.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на текущей неделе в Центральной России начнется метеорологическая осень. Он уточнил, что уже в выходные москвичей ожидает погода с проливными дождями.