Синоптик Шувалов рассказал, когда в Москве выпадет первый снег

Первый снег в столице скорее всего выпадет в середине октября. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сейчас же в Москву пришла последняя волна теплой осени. До конца недели ожидается теплая и солнечная погода, при этом температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов.

Однако 29 сентября ситуация кардинально изменится. В этот день днем температура воздуха составит около плюс 15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 5 градусов. По словам синоптика, обычно после резкого понижения температуры можно ожидать первый снегопад.

Метеоролог отметил, что предсказать осадки на срок более 10-15 дней гораздо сложнее, чем температуру. Однако можно ориентироваться на климатические данные. Например, известно, что раз в три года снег в Москве и Подмосковье выпадает в конце сентября.

Шувалов добавил, что чаще всего снег выпадает в октябре. В среднем, по его словам, во втором осеннем месяце легкий снежный покров накрывает столичные дороги пять раз.

— Учитывая, что сейчас в Москве держится достаточно теплая погода и ближайший прогноз по температуре тоже теплый, с положительной аномалией, можно думать, что первый снег выпадет где-то в середине октября, — приводит слова Шувалова Aif.ru.

Плотный снежный покров может образоваться в конце ноября.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в свою очередь рассказал, что дождливая осенняя погода придет в Москву в середине текущей недели. Он ранее отметил, что бабье лето закончится в Москве 17 сентября. Он уточнил, что сухая и солнечная погода в городе начнет меняться 18 сентября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на текущей неделе в Центральной России начнется метеорологическая осень. Он уточнил, что уже в выходные москвичей ожидает погода с проливными дождями.