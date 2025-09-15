Движение поездов восстановлено на МЦД-3

Движение поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги восстановлено, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

© портал мэра и правительства Москвы

Движение пригородных электропоездов на участке Ленинградский вокзал – Зеленоград-Крюково, в том числе на МЦД-3, в настоящий момент осуществляется согласно расписанию.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства и добавили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.

О сбое в движении пригородных составов стало известно 15 сентября в 15:42 по московскому времени. Он произошел по техническим причинам. Из-за этого ожидание 10 электричек, которые следовали в сторону Москвы, составляло около 20 минут.