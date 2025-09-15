Электрички на МЦД-3 задерживаются в пути из-за технического сбоя

Пригородные поезда на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) задерживаются в пути следования из-за технического сбоя, сообщается в Telegram-канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Сегодня в 15:42 на участке Зеленоград-Крюково – Москва по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов МЦД-3», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в пути следования задерживается 10 пригородных поездов в сторону Москвы до 20 минут.