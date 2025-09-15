Северное сияние можно будет увидеть в небе над Москвой

В ночь на 16 сентября в Москве можно будет увидеть северное сияние. Об этом сообщил астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Чугай.

© Вечерняя Москва

По его словам, явление возникает из-за свечения молекул в ионосфере на высоте от 150 до 300 километров. Когда этот поток попадает на магнитное поле Земле, происходит дополнительное ускорение.

Чугай добавил, что полярное сияние вне северных районов возникает достаточно редко. Он отметил, что бояться этого явления не стоит, можно только любоваться красивым небом, сообщает 360.ru.

В связи с влиянием крупной корональной дыры на Землю 13 и 14 сентября геомагнитная ухудшилась из-за магнитных бурь уровня G2–G3. В ИКИ РАН отметили, что сентябрь демонстрирует необычно высокую геомагнитную активность. В частности, за первые десять дней месяца зарегистрировали уже три магнитные бури планетарного масштаба — 2, 6 и 10 сентября. При этом в августе произошла только одна магнитная буря.

«Вечерняя Москва» узнала у главного научного сотрудника ИКИ РАН Сергея Пулинца, что стало причиной магнитной бури, которая внезапно обрушилась на Землю в ночь на 10 сентября.