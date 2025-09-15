Дождливая осенняя погода придёт в Москву в середине недели, рассказал в беседе с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«До среды в Москве будет переменная облачность и ещё солнечно. Температура днём будет на уровне +20...+22 °С», — рассказал он.

А в четверг атмосферный фронт принесёт в столицу дожди, продолжил специалист.

«И практически до воскресенья будут идти дожди с кратковременными перерывами. Температура воздуха с четверга до субботу не превысит +13...+15 °С, а в воскресенье может похолодать до +9...+11 °С», — отметил он.

При этом атмосферное давление с сегодняшних 756 мм ртутного столба упадёт к субботе до 738 мм, добавил Ильин.

«Что касается ночных температур, чем холоднее будут дни, тем теплее будут становиться ночи. Если в начале недели будет +6...+11 °С, то после прохождения атмосферного фронта ночная температура будет находиться в коридоре +7...+12 °С», — подытожил он.

