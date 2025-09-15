Рекорд атмосферного давления зафиксировали в Москве

15 сентября атмосферное давление в столице повторило максимальный показатель 1944 года — оно составило 758,9 миллиметра ртутного столба. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

— В полночь 15 сентября атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 1011,5 гПа (758,9 миллиметра ртутного столба). А это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, — добавила она в публикации.

Эксперт также отметила, что в течение дня давление снизится.

15 сентября в столичном регионе ожидаются переменная облачность и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10–21 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–22 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на предстоящей неделе в Центральной России начнется метеорологическая осень. Он уточнил, что в выходные москвичей ожидает настоящая осенняя погода с проливными дождями и снижением температуры до плюс 11 градусов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь, утверждает, что в первой половине текущей недели в Москве продолжится бабье лето. Ожидается теплая солнечная погода без осадков.