Собянин: Электросуда прошли больше миллиона километров с момента запуска

С момента запуска регулярных речных рейсов по Москве-реке электросуда преодолели более одного миллиона километров.

Об этом в воскресенье, 14 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— 20 июня 2023 года Москва-река снова стала полноценной частью транспортной системы. Сейчас работают три круглогодичных речных маршрута: «Киевский — Парк Фили», «ЗИЛ — Печатники» и «Новоспасский — ЗИЛ», — рассказал глава города.

Более 1,8 миллиона жителей соседних районов получили доступ к этому инновационному виду транспорта. Электросуда пользуются большой популярностью среди пассажиров — с начала работы было совершено свыше 2,5 миллиона поездок. Такие показатели превышают прогнозируемые.

Во время поездки по воде москвичи экономят от 30 до 40 минут по сравнению с наземным транспортом. Оплатить проезд можно всеми доступными способами, включая биометрические технологии. За два года флот круглогодичного речного электротранспорта увеличился до 29 судов. Шесть модернизированных судов вышли на линию с открытием маршрута «Новоспасский — ЗИЛ», а в августе к флоту добавились еще два электросудна. На них увеличили количество мест до 56, улучшили емкость батареи, обновили медиаэкраны, системы освещения и климат-контроля.

До конца этого года парк пополнится еще двумя судами. Каждое электросудно производится в России, при этом основные материалы также отечественного производства. В соответствии с Транспортной стратегией, к 2030 году город планирует увеличить количество регулярных маршрутов до семи, что позволит охватить практически всю акваторию Москвы-реки, написал Собянин в личном блоге в MAX.

В Москве также открылись четыре новых причала регулярного речного электротранспорта. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря причалам жители районов Пресненский, Даниловский, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники смогли получить доступ к новому виду транспорта.