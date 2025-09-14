«С днем рождения, Москва!»: столицу поздравили с 878-летием из космоса

Ко Дню города госкорпорация «Роскосмос» запустила с космодрома Байконур ракету «Союз» со спутником «Бион-М» № 2. На ее корпус нанесли надпись: «С днем рождения, Москва!».

© Роскосмос Медиа

Это символическое поздравление из космоса стало свидетельством масштабов развития столицы и ее устремленности в будущее.

«Мы создаем Москву, где каждый район становится полноценным пространством для жизни, и все необходимое — детские сады, школы, поликлиники, парки и места для отдыха — находится в шаговой доступности. Скорость развития столицы нередко называют космической, и это особенно отражается в том, как быстро мы движемся к созданию комфортной и человекоцентричной среды, выполняя задачи, поставленные Сергеем Собяниным. Символично, что в преддверии дня рождения столицу поздравляют даже из космоса — это признание тех высот, которых мы достигаем в градостроительном развитии, обеспечивая комфортную жизнь для всех горожан», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В День города в Москве открыли Национальный космический центр — уникальное инженерное сооружение, самый масштабный центр космической отрасли в мире. Во время церемонии к поздравлениям также присоединились космонавты Олег Платонов, Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков.

Пуск ракеты подчеркнул масштабность реализуемых в столице градостроительных проектов, основанных на принципах человекоцентричности и концепции 15-минутного города.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новых районах создается комплексная социальная инфраструктура, а в уже существующих ведется активная работа по повышению качества городской среды и обеспечению доступности ключевых объектов.

Космическое поздравление стало еще одним подтверждением статуса Москвы как города мирового уровня, где современные технологии и инфраструктурные решения направлены на повышение комфорта жизни каждого жителя.

Москва — лидер в России по исследованиям, проектированию и производству важнейших высокотехнологичных компонентов для ракетно-космической отрасли. В городе работают свыше 40 ведущих предприятий, крупнейших научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, которые напрямую связаны с ракетно-космической отраслью. Большая часть из них входит в ГК «Роскосмос».

Накануне в рамках празднования Дня города Москвы Президент Российской Федерации Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли комплекс зданий Национального космического центра (НКЦ). Открытие НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ряд ключевых организаций ракетно-космической промышленности.

