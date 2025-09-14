Форум «Территория будущего. Москва 2030» посетили более 14 миллионов москвичей и гостей города. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

На мероприятиях форума можно было узнать о том, как идет реализация стратегии развития Москвы, которую утвердили в прошлом году. Она охватывает градостроительство, транспорт, промышленность, медицину, образование, культуру, предпринимательство, спорт, экологию, городское хозяйство, создание комфортной среды и многие другие аспекты жизни в столице.

В течение 45 дней на 11 флагманских площадках прошло более 50 тысяч образовательных, просветительских и культурных мероприятий.

На фестивальных площадках по всей столице были открыты «Домики добра» проекта «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов. Детям передавали сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Участникам СВО — средства личной гигиены, стельки и носки.

«Успех форума — результат огромной работы команды Правительства Москвы и наших партнеров. Спасибо всем, кто внес свой вклад в проведение этого масштабного события. Каждая локация, каждое событие форума “Территория будущего. Москва 2030” демонстрировали впечатляющие возможности столицы и значительные шаги, которые уже сделаны на пути превращения столицы в лучший город земли», — отметил Сергей Собянин.

Человек будущего

Главной темой форума стал человек будущего. На всех площадках вели активный диалог с молодежью, которой предстоит решать, какой станет Москва, и воплощать самые смелые идеи и проекты. Более трети (38 процентов) участников форума — люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Гости форума могли голосовать за понравившиеся площадки в проекте «Активный гражданин». В числе лидеров по количеству положительных оценок — пространства в Гостином Дворе, «Зарядье» и Манеже. Проходившую в Гостином Дворе выставку «Бесконечное развитие с вечными ценностями» посетили более полумиллиона человек.

Москвичи и гости города получили навыки оказания первой медпомощи, познакомились с передовыми технологиями столичного здравоохранения и протестировали инновационные тренажеры и симуляторы, с помощью которых можно отработать различные медицинские процедуры (гастроскопия, УЗИ, диагностика сердечно-сосудистой системы и другие).

В зоне колледжей Москвы можно было примерить на себя профессии будущего и посмотреть в действии передовые разработки в области биомеханики, нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта. Интерактивные инсталляции и лекции экспертов помогали разобраться, как бережное отношение к себе, близким и городу формирует устойчивое будущее.

«Та самая Москва»

О транспорте, градостроительстве и промышленности города настоящего и будущего рассказывали в Центральном выставочном зале «Манеж» на выставке «Та самая Москва». На площади 11 тысяч квадратных метров работало более 10 тематических пространств, посвященных разным аспектам развития столицы. Здесь презентовали инновационные решения, которые изменят жизнь города. Они уже стали привычными для москвичей.

Среди основных достижений — растущее метро, рекордные темпы строительства инфраструктуры, самая масштабная в мире программа реновации жилья, особая экономическая зона «Технополис Москва» и передовые промышленные технологии.

Гостям показали, как после масштабной модернизации будет выглядеть Ленинградский вокзал. Все желающие могли погрузиться в 90-летнюю историю и будущее Московского метрополитена, познакомиться с планами развития рельсового каркаса до 2030 года и турникетами нового поколения. Рассказ об истории развития речного транспорта столицы организовали в формате 5D-путешествия по Москве-реке.

Кроме того, в рамках форума можно было примерить на себя профессии строителей и проектировщиков, в том числе попробовать себя в роли машиниста башенного крана или за 15 секунд увидеть трансформацию жилья по программе реновации. За время работы выставки это сделали более 50 тысяч посетителей.

Гостям выставки более 1600 раз показали инновационное префаб-шоу, которое продемонстрировало, как современные строительные технологии ускоряют строительство домов на 30–50 процентов.

Инсталляция «Путь сквозь промзону» показала преображение заброшенных промышленных территорий в современные городские пространства. Пройдя через лабиринты бетонных заборов, гости попадали в стилизованный лифт, который перемещал их из прошлого в будущее. За все время «лифт времени» преодолел 3168 этажей.

В зоне «Новая промышленность Москвы» рассказывали о современной производственной экосистеме столицы — сегодня в городе работают более 4500 промышленных предприятий. Гигантский кубик Рубика в каждой из своих граней представил разнообразную продукцию производителей — от продуктов питания до беспилотников и нетканых материалов.

Посетители выставки узнали, как будет развиваться особая экономическая зона «Технополис Москва» и увидели интерактивные макеты крупнейших производственных площадок. Например, к 2030 году площадь промышленной и деловой инфраструктуры на площадке ОЭЗ «Алабушево», где сконцентрированы предприятия в отрасли микроэлектроники, фотоники и фармацевтики, увеличится в 2,7 раза и достигнет 900 тысяч квадратных метров.

Будущее городского хозяйства

На площадке комплекса городского хозяйства в спортивном комплексе «Лужники» можно было узнать о системах жизнеобеспечения города и попробовать себя в роли работников коммунальных служб.

Гости крытого павильона участвовали в интерактивных мастер-классах по проектированию районов, реставрации и определению качества питьевой воды. На лекциях они узнали интересные факты о мостах, фонтанах и набережных, погрузились в историю городского освещения и водоснабжения, а также поняли, как тепло, электричество и другие ресурсы попадают в дома москвичей. Здесь же можно было освоить навыки сортировки отходов и познакомиться с современными стандартами благоустройства.

Большой популярностью пользовалась выставка специальной техники — современных образцов оборудования коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, в «Лужниках» работал павильон «Контроль Москвы», гостям которого рассказывали о преимуществах осознанного потребления и озеленении столицы. С помощью виртуального помощника здесь можно было познакомиться и с работой инспекторов городских контрольных служб, а также узнать, каким будет контролер будущего.

Наука будущего

Впервые одной из флагманских площадок форума стал новый кампус Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Это центр притяжения молодежи, которая решила связать свое будущее с созданием новых технологий.

Здесь прошло свыше 320 образовательных мероприятий, включая лекции о технологиях, науке и урбанистике с участием известных экспертов. Спикерами стали более 400 ученых, популяризаторов науки и блогеров. Кроме того, на площадке работала «Лаборатория будущего», где состоялось 120 мастер-классов для детей и подростков, посвященных разным профессиям. А в конгресс-холле проходили деловые мероприятия и паблик-токи.

Гости побывали на цифровых выставках и в VR-зоне, познакомились с цифровыми двойниками растений, создали музыкальную композицию из промышленных звуков, задали вопросы интерактивному ИИ-персонажу Толик vol.3 и протестировали видеоигры.

Пользовалась популярностью и медиаинсталляция «Точка сборки 2030» — прообраз квантового компьютера. Каждый день гости площадки оставляли в интерактивных капсулах послания о Москве будущего, а вечером нейросеть собирала их в единый визуальный поток. Кроме того, там расположилась главная сцена, где проходили образовательные лекции и выступления популярных артистов.

Экономика и профессии будущего

Узнать, чем живет и как развивается экономика столицы и как город внедряет цифровые сервисы, можно было в парке искусств «Музеон». В павильоне «Экономика Москвы» прошло более 300 лекций, встреч, открытых диалогов и других мероприятий с участием представителей власти, экономистов и бизнесменов, на которых обсуждались темы экономики, личных финансов, карьеры, предпринимательства и многие другие.

Павильон «Цифровые технологии Москвы» посетили сотни тысяч человек. Здесь они отправлялись в интерактивное путешествие «Путь ИТ-героя» и знакомились с высокотехнологичными проектами столицы и различными ИТ-профессиями. Здесь можно было в игровом формате узнать о работе программиста, геймдизайнера, геоаналитика, разметчика данных, тестировщика, промпт-инженера и других специалистов, создающих цифровые проекты на благо города и его жителей.

На сцене павильона прошло более 350 различных мероприятий: образовательных лекций, мастер-классов и викторин, а ключевым событием стало соревнование под открытым небом «Парк.Код // Mos.Hub», прошедшее в День программиста. Оно объединило десятки разработчиков, тестировщиков и ИТ-энтузиастов.

В мультимедийном павильоне «Искусство строить» гости форума посмотрели иммерсивное шоу «Полет над Москвой», узнали больше об архитектуре на лекциях бюро «Москва глазами инженера», освоили технику быстрого рисунка на мастер-классе по урбанистическому скетчингу и зарисовали знаковые объекты столицы. Интерактивный спектакль рассказал о технике и технологиях, которые ежедневно используются в градостроительной отрасли.

Новейшие технологии

Гостям парка имени 50-летия Октября предлагали строить планы о покорении космоса. На этой площадке можно было познакомиться с технологиями будущего и тем, как многие из них становятся частью повседневной жизни в Москве.

Центральное место занял павильон «Космос» с моделями космических аппаратов, роботами-космонавтами, человекоподобными машинами и робособаками.

Павильон «Биом» стал моделью устойчивого города, в котором вода, растения и инженерные решения соединяются в единую систему. Центральной частью экспозиции стала искусственная река, по которой можно было перемещаться на сапборде или каяке.

Павильон «Робототехника» объединял выставочные зоны, научные шоу и аттракционы. Здесь частью музыкальной партитуры становились молнии.

Беспилотные системы

В инновационном центре «Сколково» прошел первый Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Он собрал свыше 260 тысяч участников более чем из 60 стран мира.

Одним из главных событий форума стала выставка роботизированных систем, объединившая более 700 высокотехнологичных экспонатов из 24 регионов России. Свыше 300 компаний представили примеры применения беспилотных систем в восьми ключевых сферах экономики: сельском и лесном хозяйстве, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, торговле, транспорте и городском хозяйстве.

«Ярким событием можно по праву назвать национальные соревнования дронов в ходе проектно-образовательного интенсива “Архипелаг 2025”. Посетители могли увидеть первый в мире шахматный турнир между автономными роями, полет уникальных аппаратов с обходом препятствий и состязания микродронов», — написал Сергей Собянин.

Кроме того, пилоты из 11 стран состязались в рамках Кубка Мэра Москвы по гонкам дронов. Победу в главной дисциплине «Класс 330 — командный зачет» одержали Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области.

Карьера будущего

О карьерных возможностях рассказывали и на ВДНХ. В пространстве «Настроение — Москва» у колеса обозрения «Солнце Москвы» прошли карьерные выходные. Опытные рекрутеры Управления кадровых сервисов Правительства Москвы помогли соискателям скорректировать резюме и найти пути для профессионального роста, давали советы по поиску работы, рассказывали о возможных карьерных траекториях в команде столицы.

23 августа в инновационном кластере «Ломоносов» прошла «Ночь карьеры». Более 3,4 тысячи активных и талантливых молодых людей в неформальной атмосфере пообщались с сотрудниками Правительства Москвы и определили для себя, хотят ли они в будущем стать частью команды.

Спорт будущего

Спортивный комплекс «Лужники» стал флагманом московского спорта. Каждая неделя здесь была посвящена разным направлениям, сочетающим классические, а также кибер- и фиджитал-дисциплины. Недели тактической стрельбы, футбола и других видов спорта продемонстрировали, как в будущем виртуальная реальность сможет дополнять физические занятия.

В «Лужниках» работали 19 тематических зон — от фитнес-центра и экстрим-парка до открытого катка и кортов для игры в падел. Здесь прошли масштабные мероприятия, включая День физкультурника и «Спортивные выходные».

Праздник спорта был и в арт-кластере «Красный Октябрь». На площадке комплекса городского хозяйства Москвы работала уникальная паркур-площадка «Человек будущего». Там все желающие могли не только испытать свои силы и выносливость, но и попробовать себя в роли урбанпроектировщика, создав собственную конфигурацию площадки.

Искусство будущего

Главной культурной площадкой форума стал парк «Зарядье». За семь недель здесь выступили более пяти тысяч артистов из 27 стран.

В большом амфитеатре «Зарядья» ежедневно проходили симфонические и поэтические концерты, спектакли и аудиовизуальные представления, сочетающие классическую музыку, свет, видеоконтент и спецэффекты.

На площадке выступили солисты Большого театра, Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, а также ведущие творческие коллективы страны, в числе которых симфонический оркестр Москвы «Русская филармония», Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и многие другие, включая новый Московский фестивальный оркестр.

Помимо этого, зрители знакомились с историей создания музыкальных произведений, узнавали о композиторах, а также участвовали в мероприятиях, посвященных сохранению памяти о Великой Отечественной войне.

Серия летних концертов прошла в рамках проекта «Моспродюсер шоу-кейс — 2025». 16 победителей представили авторский материал в актуальных музыкальных стилях и отметили 11-летие организации на главной сцене. Кроме того, в «Зарядье» прошел концерт, завершивший сезон проекта «Уличный артист в парках».

На крупнейшем медиафасаде площадью 250 квадратных метров в парке «Зарядье» прошла выставка «Цифровой след». На ней представили работы победителей арт-проекта Московского продюсерского центра, посвященные переосмыслению образа столицы с точки зрения инновационных технологий.

О быте и ремеслах жителей столицы разных эпох можно было узнать в Старом Английском Дворе на выставке «Историческая Москва в находках археологов». Там представили более 100 уникальных артефактов XII–XIX веков, которые впервые демонстрировались широкой публике.

В павильоне «Заповедное посольство» и малом амфитеатре «Зарядья» прошел марафон финансовой грамотности с участием экспертов и медийных личностей. Его посетили около 87 тысяч человек. Они освоили необходимые в современном мире финансовые навыки и узнали, как планировать личный бюджет, защищать от мошенников персональные данные и денежные средства, формировать финансовую подушку безопасности и инвестировать.

«Культурная жизнь кипела не только в “Зарядье”. На территории кинозавода “Москино” состоялось крупнейшее событие в сфере электронной музыки “Портал 2030–2050”, где выступили 110 диджеев из 13 стран мира», — написал Сергей Собянин.

Фото с площадок форума собрали на портале «Активный гражданин» в разделе «Пульс столицы». Кадры, которые наберут наибольшее количество лайков, будут вынесены на общегородское голосование в конце сентября. По его результатам выберут три лучшие работы, а их авторы получат баллы городской программы лояльности «Миллион призов».