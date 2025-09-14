В честь Дня танкиста в Музее Победы представили новую выставку

Ко Дню танкиста, который отмечается 14 сентября, в Музее Победы открылась выставка о легендарном танковом командире Михаиле Катукове. В экспозиции представили 20 раритетов из фондов музея на Поклонной горе.

Это документы, элементы военной униформы, награды и документы.

— Наш проект мы приурочили, в том, числе, к 125-летию дважды Героя Советского Союза, маршала бронетанковых войск Михаила Катукова, которое отмечается 18 сентября. В годы войны он прошёл боевым путем от Москвы и до Берлина. Принимал участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны, включая Битву за Москву, Курскую битву и бои в Берлине, — отметили в Музее Победы.

Представленные реликвии были переданы в музей потомками прославленного танкового военачальника. Например, грамоты Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Катукову звания Героя Советского Союза, письмо от короля Великобритании Георга VI, самодельный резной портсигар, знак отличия «Маршальская звезда». Экспозицию дополняют архивные документы и фотографии военных лет.

Выставка будет работать до 25 сентября 2025 года.