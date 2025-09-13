Собянин пообещал удвоить протяженность метро Москвы

Протяженность метро Москвы в 2028 году удвоится, пообещал мэр столицы России Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

«До 2028 года еще, кажется, далеко, но мы видим, что в 2028 году эта цифра будет круглой, и мы в два раза увеличим протяженность метро», — сказал градоначальник на мероприятии в честь 878-летия Москвы.

Ранее Собянин поздравил москвичей с Днем города.

Также в сентябре в Москве на проспекте Академика Сахарова открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети.

В том же месяце в столице начал регулярное движение с пассажирами первый в России полностью беспилотный трамвай.