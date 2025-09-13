Путин открыл в Москве новые станции Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин в День города Москвы по видеосвязи открыл новые станции метро на Троицкой линии. В церемонии также принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

Завершилось строительство первого этапа Троицкой линии.

Работают 11 станций - от "ЗИЛа" в Даниловском районе до "Новомосковской" в Коммунарке, в том числе открытые сегодня "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ". Троицкая линия улучшила транспортную доступность для 1,2 млн москвичей.

Также глава государства открыл по видеосвязи новый многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира.

Кроме того, Собянин доложил о завершении реконструкции и строительства 343 поликлиник.