Путин и Собянин открыли в Москве новый комплекс больницы святого Владимира

В День города, 13 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый многопрофильный корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира.

© скриншот / Кремль. Новости / Telegram

Медицинский комплекс оснащен современным диагностическим оборудованием, обеспечивающим полный спектр исследований. В нем предусмотрены условия для комфортного пребывания ребенка вместе с сопровождающим взрослым. На крыше здания расположена вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов. Трансляция открытия велась на телеканале «Россия 24».

— Новый комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира — это уникальный пример того, как современные строительные решения помогают реализовать масштабные медицинские проекты. В ходе возведения объекта применялись технологии информационного моделирования, дрон для воздушного сканирования и лазерный электронный тахеометр, позволившие собрать данные для их визуализации в системе «цифрового двойника». Это позволило нам не только ускорить строительство корпуса площадью около 58 тысяч квадратных метров, но и обеспечить полный контроль качества работ на каждом этапе — от планирования до ввода в эксплуатацию. Особое внимание мы уделили фасадным решениям, стеклянным атриумам высотой более 30 метров и энергоэффективным материалам, что делает здание не только технологичным, но и максимально комфортным для маленьких пациентов. Новый корпус стал одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Также 13 сентября президент России и мэр Москвы запустили движение поездов на Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ».