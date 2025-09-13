Одна из старейших библиотек столицы вновь открылась в ЦАО

В Москве привели в порядок здание библиотеки № 10. Оно находится в Стрельбищенском переулке. В день открытия для гостей подготовили развлекательную и образовательную программы.

Детей ждут мастер-классы по изготовлению поделок, а ребят постарше — занятие по каллиграфии и встреча с психологом. Также в программе — викторины по сказкам, интеллектуальные игры, ребусы.

Для взрослых подготовили лекцию экскурсовода Екатерины Шуман и презентацию проекта «Генеалогический клуб». Создательница образовательной игры «Птица рода» и руководитель международного проекта «Генэкспо» Мария Павлович познакомит слушателей с методами поиска информации о предках и расскажет, как начать составление родословной.

Библиотека преобразилась как внутри, так и снаружи. Входная зона реконструирована: ступени лестницы теперь облицованы керамогранитом, что обеспечит безопасность в любое время года. На входе в библиотеку установили арт-объект — колонну, украшенную металлическими книгами.

В помещениях обновили цвет стен, покрытие пола, заменили отопительные приборы, установили новые окна и смонтировали подвесную потолочную систему. Дизайн интерьера выполнен с использованием металлических элементов. Библиотека теперь полностью приспособлена для маломобильных горожан.

Также в Москве отмечают главный праздник столицы — День города. В этом году торжества объединены общей темой истории и современного развития мегаполиса. По словам организаторов, москвичей и туристов ждут шоу, спектакли, концерты, мастер-классы, экскурсии и лекции, а город украшен специальными праздничными декорациями.