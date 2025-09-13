В субботу, 13 сентября, в Москве зафиксировали повторение рекорда 2015 года по максимальному атмосферному давлению. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, высокий уровень давления в столице был вызван антициклоном с центром над Верхней Волгой.

— В 10:00 13 сентября атмосферное давление в Москве, на ВДНХ достигло 763 мм ртутного столба (1 тыс. 17 гПа), а это означает, что повторен рекорд 2015 года по максимальному давлению, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что начало текущей осени в Москве стало самым засушливым за последние 146 лет регулярных метеонаблюдений.

Ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что бабье лето закончится в Москве 17 сентября. Он уточнил, что сухая и солнечная погода в городе начнет меняться 18 сентября: вместе с дождями придет похолодание, а к 20–21 сентября столбики термометров опустятся до 7–12 градусов тепла.