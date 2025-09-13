Московский зоопарк в субботу, 13 сентября, опубликовал новый видеоролик с гигантскими выдрами.

На кадрах животные резвятся и играются в бассейне.

— Берите с них пример — отпускайте все тревоги, заботы и ныряйте в отдых и веселье с головой! — посоветовали в Telegram-канале зоопарка.

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей приступил к активной зажировке и весит уже пять килограммов. Тимофея кормят два раза в день, в сутки он съедает около 350–400 граммов корма — летом он получал около 150–250 граммов. В рацион палласова кота входят крысы и перепелки.

Сотрудники зоосада также постоянно следят за жизнью семейства панд и их комфортом. 23 апреля панда Диндин решила, что ее дочь уже достаточно взрослая для самостоятельной жизни. В природе панды заботятся о потомстве до исполнения ему двух лет, а 24 апреля Катюше исполнился один год и восемь месяцев. Диндин долго кормила своего малыша молоком, обучала базовым навыкам, приучала к бамбуку и другим продуктам. Сейчас первая панда, которая родилась в Москве, питается, как взрослая: ест бамбук, морковь, яблоки, батат и специальные панда-кейки.