В московском метро проходит парад поездов в честь Дня города

13 сентября столица отмечает 878-летие. Праздник на каждом шагу и даже под землей. В честь дня рождения города на Кольцевой линии метро стартовал торжественный парад поездов. Сегодня и завтра пассажиры смогут прокатиться в ретросоставах с 9:00 до 20:00.

© Российская Газета

Посмотреть, к слову, есть на что, участники парада - ретропоезд "Сокольники", самая массовая в мире серия вагонов - "Номерной" и "81-717.6", а также первый состав современного поколения "Русич" и "Ока", разработанный в 2010-ом. Ну и, конечно, самые современные поезда отечественного производства - "Москва", "Москва-2020" и "Москва-2024".

Добраться на одном из красавцев можно до любой площади празднования Дня города. В программе более 130 мероприятий в центре города и на окраинах, в парках, музеях и культурных центрах.