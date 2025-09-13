Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города

Ко Дню города москвичам подготовили особый подарок — видеопоздравления от военнослужащих, участвующих в СВО. В роликах герои делятся личными историями и обещают стоять на страже спокойствия родного города.

В преддверии празднования 878-го Дня города Москвы, который пройдет 13 и 14 сентября 2025 года, в Сети начали появляться такие трогательные обращения. Видео записаны непосредственно на передовой и адресованы жителям столицы.

— Сам я проживаю в Москве, но в 2018 году я поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, окончил ее в 2023 году и попал сюда. Дорога и родная Москва, мы клянемся, пока бьются наши сердца, мы будем стоять на страже твоего спокойствия. С праздником тебя великий город-герой Москва! — поздравил старший лейтенант, представляет артиллерию 239-го танкового полка Владислав Максимович.

Его слова передает kp.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил жителей столицы с Днем города. По его словам, Москва является сердцем русских земель, древней и одновременно вечно молодой столицей.